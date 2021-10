Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Löningen

Cloppenburg 29.10./30.10.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Trunkenheitsfahrt - Am Freitag, 29.10.2021, um 18:00 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Löninger mit seinem Pkw die Lindenallee in Löningen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Löninger alkoholisiert (AAK: 1, 79 Promille) am Straßenverkehr teilgenommen hat. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag, 29.10.2021, gegen 13:15 Uhr, kam es in Cloppenburg, Molberger Straße, dortiger Kreisverkehr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger aus Cloppenburg übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr eine 32-jährige aus Cloppenburg mit ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Lastrup - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen Am Freitag, 29.10.2021, gegen 16:35 Uhr, kam es in Lastrup, B213, zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 19-jähriger aus Emstek beabsichtigte mit seinem Pkw von dem Gelände einer Tankstelle auf die B213 aufzufahren. Dabei übersah er den Pkw eines 36-jährigen aus Hamburg, der mit einem Pkw die B213 in Richtung Löningen befuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 18000 Euro. Die beiden Fahrzeugführer und die 34-jährige Beifahrerin aus Hamburg wurden leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrusnfall mit zwei schwer verletzten Personen infolge Alkohol - Am Freitag, 29.10.2021, gegen 23:22 Uhr, befuhr laut Zeugenaussagen ein 28-jähriger aus Cloppenburg mit einem Pkw die Fritz-Reuter Straße in Richtung Cappelner Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In Höhe der Kreuzung Cappelner Straße / Fritz-Reuter Straße verliert der Cloppenburger die Kontrolle über das Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw schleudert gegen mehrere Ampelmasten. Der Fahrzeugführer und sein 21-jähriger Beifahrer werden schwer verletzt. Am Pkw und an der Lichtzeichenanlage entsteht Totalschaden, geschätzte Schadenshöhe 18000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell