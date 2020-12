Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Bei Rot über die Ampel gefahren - Polizei nimmt 43-Jährigen fest

DuisburgDuisburg (ots)

Ein Mann ist am Montagnachmittag (28. Dezember, 15:30 Uhr) an der Kreuzung Wörth-/Heerstraße mit einem Rad über eine rote Ampel gefahren. Dabei beobachtete ein Streifenwagenteam den 43-Jährigen und stoppte ihn. Der Duisburger gab mehrfach falsche Personalien an. Nachdem die Beamten seinen Namen ermittelt hatten, erfuhren sie den Grund: Gegen den Mann liegt ein offener Haftbefehl wegen Trunkenheit und Beleidigung vor. Im Streifenwagen wollte er keinen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen und zeigte sich renitent. Die Beamten legten ihm Handschellen an und brachten ihn ins Gewahrsam. Er muss sich jetzt außerdem mit einem Verfahren wegen Widerstandes auseinandersetzen.

