Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - versuchter Diebstahl aus Firmenfahrzeugen

In der Zeit von Samstag, 30.10.2021, 02.30 Uhr bis 05.05 Uhr, kam es in Molbergen, Kneheimer Weg zu einem versuchten Diebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu einem Firmengelände und öffneten dann gewaltsam mehrere dort abgestellte Fahrzeuge. Nachdem sie von einem eintreffenden Mitarbeiter gestört wurden, flüchteten die Täter vom Tatort und ließen das Diebesgut zurück. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Freitag, 29.10.2021, 21.30 Uhr, bis Samstag, 30.10.2021, 10.25 Uhr, wurde das Kennzeichenpaar CLP-JJ 159 von einem Pkw VW Passat entwendet. Der Pkw war zur Tatzeit am Straßenrand der Straße "Zum Brook" in Cloppenburg abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 29.10.2021, 20.00 Uhr, bis Samstag, 30.10.2021, 13.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz in der Bürgermeister-Heukamp-Straße abgestellten Pkw Seat Toledo. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Cappeln - Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel mit leicht verletzter Person

Am Samstag, 30.10.2021, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich in Cappeln ein Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Frau aus Cappeln befuhr mit einem Pkw die Bokeler Straße in Richtung Elsten und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw stieß mit der Leitplanke zusammen. Hierbei verletzte sich die Fahrerin leicht. Der durch den Unfall entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter Medikamenteneinfluss stand, der zur Fahruntüchtigkeit geführt hat. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eine 19-jährige Garrelerin befuhr am Samstag. 30.10.2021, gegen 22.20 Uhr, mit einem Pkw die West-Allee in Emstek. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cappeln - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 51-jähriger polnischer Staatsbürger befuhr am Samstag, 30.10.2021, gegen 23.15 Uhr, mit einem Pkw die Blumenstraße in Cappeln. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein 28-jähriger Mann aus Essen (Oldenburg) befuhr am Sonntag, 31.10.2021, gegen 02.50 Uhr, mit einem Pkw die B 72 in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 1,51 %o. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

