Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung beim Sportpark

In der Zeit vom 29.10.21, 20.00 Uhr bis 30.10.21, 12.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Scheibe des Wettkampfbüros beim Sportpark in der Westmarkstraße in Barßel eingeschlagen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts geben können, werden gebeten, sich bei Polizei Friesoythe, Tel.: 04491/9316-0, zu melden.

Barßel - Alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Samstag, 30.10.2021, gegen 17.30 Uhr, kam es in der Kortemoorstraße in Barßel zu einem Verkehrsunfall. Ein 59 Jahre alter Barßeler kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und beschädigte hier die Berme, die Schutzplanken und einen Leitpfosten. Danach entfernte sich der Verunfallte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und das Kennzeichen des Verursachers an der Unfallstelle aufgefunden. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Die Beamten bemerkten eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrzeugführer, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde der Führerschein einbehalten. Den Unfallflüchtigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell