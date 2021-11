Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Taschendiebstahl

Am Sonntag, 31. Oktober 2021, zwischen 1.00 Uhr und 2.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person auf einer Erntedankfeier auf einem Hof in der Dinklager Landstraße das Mobiltelefon samt Führerschein und BPA aus der Handtasche einer jungen Frau. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Kennzeichendiebstahl

Am Sonntag, 31. Oktober 2021, zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person beide Kennzeichen "VEC-EF 55" von einem PKW, welcher in der Straße Oythe auf einem Parkplatz gegenüber eines Pfarrheims stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 30. Oktober 2021, 23.00 Uhr und Sonntag, 31. Oktober 2021, 4.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke Cube Aim Race, welches in der Lohner Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Pkw, der am Weizenkamp seit Samstag, 22.00 Uhr, parkte. Der Fahrzeughalter stellte am Sonntag, um 09.10 Uhr fest, dass die Beifahrertür offenstand und der Beifahrersitz angebrannt worden war. Der Schaden beträgt 350,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Lohne - Brand

Am Sonntag, 31. Oktober 2021, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 15.00 Uhr geriet in der Straße Unter den Erlen, ein an einem Altkleider-Container abgelegter Maxi-Cosi (Babyschale) in Brand. Der Brand konnte durch den Brandentdecker gelöscht werden. Zuvor hatten sich nach bisherigen Erkenntnissen zwei männliche Jugendliche im Bereich des Containers aufgehalten und sich dann mit ihren Fahrrädern entfernt. Durch den Brand entstand leichter Sachschaden am Altkleider-Container. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Dinklage - Brand einer Papiermülltonne

Am Sonntag, 31. Oktober 2021, in der Zeit von 19.35 Uhr bis 19.45 Uhr geriet in Dinklage, An der Apotheke, eine Papiermülltonne aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Dinklage gelöscht.

Vechta - Sachbeschädigung an Skulptur

Von Samstag, 30 Oktober 2021, 21.00 Uhr bis Sonntag, 31. Oktober 2021, 12.30 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Dresdener Straße in einen Vorgarten eines Wohnhauses. Hier beschädigten sie eine Skulptur aus Speckstein, indem sie diese umwarfen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Kfz

Am Sonntag, 31. Oktober 2021, um 19.40 Uhr beschädigten mehrere Kinder bzw. Jugendliche das Autoheck eines Pkw sowie eine Straßenlaterne in der Lindenstraße. Zwei Mädchen konnten vor Ort angetroffen werden und wurden den Eltern übergeben.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung

Am Sonntag, 31. Oktober 2021, um 21.10 Uhr wurde eine 30-jährige Vechaterin mit ihrem Auto auf der Theodor-Heuss-Straße durch die Polizei kontrolliert. Die eingesetzten Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Darüber hinaus mussten sie auch feststellen, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte die 30-Jährige eine eingesetzte Polizeibeamtin. Die Vechtaerin erwartet nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 30. Oktober 2021, 23.00 Uhr parkte ein 21-Jähriger aus Heinsberg seinen Pkw ordnungsgemäß an der Theodor-Heuss-Straße auf dem dortigen Parkstreifen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken den schwarzen "VW, Golf" vorne an der Stoßstange und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Kennzeichendiebstahl

Von Donnerstag, 28. Oktober 2021, 20.00 Uhr bis Freitag, 29. Oktober 2021, 07.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen von einem Opel Combo-C das amtl. Kfz-Kennzeichen (VER-AJ 598). Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf einem Seitenparkplatz in der Oldenburger Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Einbruchsversuch

Von Donnerstag, 28. Oktober 2021, 18.00 Uhr bis Freitag, 29. Oktober 2021, 7.00 Uhr versuchten unbekannte Personen gewaltsam in den Verkaufsraum eines Raiffeisen-Marktes in der Rechterfelder Straße einzudringen. Es bleib beim Versuch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz-Anhänger

Von Sonntag, 24. Oktober 2021, 21.00 Uhr bis Freitag, 29. Oktober 2021, 15.45 Uhr beschädigten unbekannte Personen im Pickerskamp einen Kfz-Anhänger, indem sie die Kabel der Beleuchtung durchtrennten. Der Anhänger war ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Auslieferungsfahrzeug

Am Samstag, 30. Oktober 2021, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 04.30 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Nieberdingstraße die Seitenscheibe eines DPD-Auslieferungsfahrzeuges, indem sie diese mittels eines Steins einwarfen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Vechta B69 - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Freitag, 29. Oktober 2021, 08.50 Uhr fuhren eine 19-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Pkw und ein 35-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen mit einem Sattelschlepper mit Auflieger, in genannter Reihenfolge, auf der B69 aus Richtung Langförden kommend in Richtung Diepholz. An der Kreuzung Vardeler Weg musste die 19-jährige Frau aufgrund des Rotlichtes einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt halten. Dies übersah der dahinterfahrende Sattelschlepper zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Die Pkw-Fahrerin sowie ihre Mitfahrerin wurden hierbei leicht verletzt.

