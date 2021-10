Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Körperliche Auseinandersetzungen nahe des Rummelplatzes

Neustrelitz (ots)

Am 15.10.2021 kam es in Neustrelitz gegen 22:15 Uhr zu mehreren Straftaten nahe des Rummelplatzes in der Strelitzer Chaussee.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten als Auslöser ein 21-Jähriger und ein 18-Jähriger Neustrelitzer aneinander. Bei der körperlichen Auseinandersetzung schlug und trat der ältere auf den jüngeren ein und bedrohte diesen. Schließlich entnahm er noch aus dessen Geldbörse Bargeld in Höhe von 100 Euro. Im Zusammenhang mit der Schlägerei wollte dem 18-Jährigen ein bekannter 16-Jähriger zur Hilfe kommen. Dies wurde durch einen körperlichen Übergriff eines 31-Jährigen gegen den Jugendlichen verhindert.

Nach dem der 21-Jährige von dem jüngeren abgelassen hatte, konnte der 18-Jährige sich zu seinem Vater auf den Rummelplatz flüchten. Der 41-jährige Vater wollte seinerseits den 21-Jährigen Tatverdächtigen zur Rede stellen, woraus sich eine erneute körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Wiederum schlug und trat der 21-Jährige auf sein Gegenüber ein.

Durch die zum Ereignisort gerufenen Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz konnten beide Konfliktparteien voneinander getrennt und befragt werden. Durch sie wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung, einfacher und gefährlicher Körperverletzung gegen die beteiligten Personen erstattet. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalkommissariataußenstelle Neustrelitz geführt.

Bei den Auseinandersetzungen wurden die beiden angegriffenen Männer leichtverletzt. Bei allen beteiligten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell