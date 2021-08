Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ermittlungen nach Einbruch aufgenommen ++ Unfall in der Eitzer Dorfstraße ++ Pkw übersehen ++ Auffahrunfall in der Straße "Im Forth"++

Landkreis Verden (ots)

Ermittlungen nach Einbruch aufgenommen

Dörverden. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen der Nacht zu Sonntag und Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Weserstraße ein durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Durch Aufhebeln einer Terrassentür und eines Fensters waren sie ersten Informationen zufolge in das Haus gelangt. Ob sie bei der anschließenden Flucht Beute mit sich nahmen, wird derzeit geprüft. Der Sachschaden liegt nach bisherigen Informationen bei mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände werden unter 04231/8060 um Hinweise gebeten.

Unfall in der Eitzer Dorfstraße

Verden. Eine 54-Jährige verunfallte am Dienstagnachmittag in der Eitzer Dorfstraße, verletzte sich aber glücklicherweise nicht. Die Frau bog nach ersten Informationen mit ihrem VW von der Walsroder Straße nach rechts in die Eitzer Dorfstraße ab, wobei sie offenbar zu weit nach links kam und gegen einen Fahrradständer prallte. Sie fuhr weiter in Richtung Weitzmühlener Straße, hielt jedoch schließlich an. Die Polizei Verden nahm den Verkehrsunfall auf und stellte fest, dass die Frau scheinbar unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Der 54-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Pkw übersehen

Verden. Ein 22-jähriger Fahrer eines BMW übersah am Dienstagnachmittag aus unbekannter Ursache einen VW eines 58-Jährigen in der Lindhooper Straße. Der 22-Jährige wollte nach bisherigen Erkenntnissen vom Borsteler Weg nach rechts in die Lindhooper Straße abbiegen. Der 58-Jährige war zu der Zeit auf der Lindhooper Straße stadtauswärts unterwegs und bevorrechtigt. Der 58-Jährige zog sich ersten Informationen zufolge bei dem folgenden Aufprall leichte Verletzungen zu. Sein VW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert.

Auffahrunfall in der Straße "Im Forth"

Ottersberg. Ein 21-jähriger Fahrer eines Fiat fuhr am Dienstagabend aus bislang unbekannter Ursache in der Straße "Im Forth" auf einen VW einer 41-Jährigen auf. Der 21-Jährige hatte scheinbar übersehen, dass die 41-Jährige vor ihm verkehrsbedingt halten musste. Rettungskräfte versorgten die leichtverletzte 41-Jährige noch vor Ort. Der Sachschaden wird mit rund 4.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell