POL-VER: Dieb geflohen - Pkw aufgebrochen

Landkreis Verden (ots)

Achim. Am Montag zwischen dem späten Vormittag und 13:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Peugeot, der in einem Parkhaus in der Feldstraße abgestellt war. Nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten, stahlen die Diebe aus dem Innenraum nach ersten Erkenntnissen ein Portemonnaie mit Bargeld und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gebeten.

