Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++ Verkehrsunfall in der Falkenberger Landstraße ++

Landkreis Osterholz (ots)

Nach Brand an Carport

Ritterhude. Am Sonntagabend gegen kurz nach 22:00 Uhr kam es in der Lesumstoteler Straße aus unbekannter Ursache zu einem Brand an einem Carport. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Feuer von Mülltonnen auf das Carport übergegriffen haben. Während ein 63-jährige Nachbar und ein 76-jähriger Geschädigte bereits mit den Löscharbeiten begannen, löschte die Freiwillige Feuerwehr Ritterhude das Feuer endgültig ab und hielt eine Nachschau. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden kann noch nicht im Einzelnen beziffert werden. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen und schließt eine vorsätzliche Brandstiftung nach den ersten Erkenntnissen aus. Vielmehr dürfte die Ursache in einer fahrlässigen Brandentzündung liegen.

Verkehrsunfall in der Falkenberger Landstraße

Lilienthal. Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Falkenberger Landstraße in Fahrtrichtung Falkenberger Kreuz zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. Ein 24-jähriger Fahrer eines BMW soll ersten Informationen zufolge nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei am Fahrbahnrand abgestellte Pkw, einen Opel und einen Daimler, geprallt sein. Der BMW und ein betroffener Opel waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der BMW wurde vom Unfallort abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 8.500 Euro. Eine Straßenbahn konnte wegen des Unfallgeschehens zeitweise nicht weiterfahren.

Die Polizei Lilienthal hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und ermittelt auch, ob ein weiterer, unbekannter Pkw den Unfall durch ein Überholmanöver verursacht haben könnte. Mögliche Zeugen des Unfalles werden daher unter 04298/465660 um Hinweise gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell