Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierte PKW- Fahrer wendet auf der BAB 20

Neubrandenburg (ots)

Ein Funkstreifenwagen des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow befuhr am Samstag den 14.08.2021, gegen 20.25 Uhr, die BAB 20 in Richtung Stettin. In einer langgezogenen Rechtskurve zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg-Nord und Neubrandenburg-Ost bemerkten die Beamten plötzlich einen vor ihnen auf der Fahrbahn wendenden PKW VW Passat. Dieser fuhr anschließend entgegengesetzt zur Fahrtrichtung ein Stück auf dem Standstreifen, um dort einem PKW- Fahrer, welchen er kannte, Pannenhilfe zu leisten. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer aus Prenzlau ein Atemalkoholgehalt von über 1,5 Promille festgestellt. Gegen den Prenzlauer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Fahrzeug wurde durch eine Bekannte weitergefahren.

