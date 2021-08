Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 15.8.21

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Verden

Achim

Pkw-Scheibe eingeschlagen

Thedinghausen, Bremer Straße 78, Freitag 17:00 Uhr bis Samstag 12:20 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag, kam es in Thedinghausen in der Bremer Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein/e bislang unbekannte/r Täter/in schlug eine Scheibe eines Fahrzeugs ein. Glücklicherweise konnte der oder die Täter/in kein Diebesgut aus dem Fahrzeug erlangen, sodass es bei einem leichten Sachschaden blieb. Zeugen, die in der Bremer Straße in dieser Nacht auffällige Personen beobachten konnten, werden gebeten dies der Polizeistation Thedinghausen unter 04204-914380 zu melden.

Landkreis Osterholz

Schwanewede

Brand eines Containers

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerät aus bisher unbekannten Gründen ein Container, welcher auf einem Anhänger in der Straße An der Kaserne gelagert ist, in Brand. In dem Container sind diverse Kaffeemaschinen gelagert, welche durch den Brand vollständig zerstört werden. Durch die Feuerwehr Schwanewede kann das Feuer gelöscht werden, sodass es zu keinem weiteren Schaden gekommen ist. Der entstandene Schaden beläuft sich dennoch auf ca. 30.000EUR. Durch die Polizei Osterholz wurden die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei können erste Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung erlangt werden. Zeugen, welche verdächtige Umstände, Personen oder Fahrzeuge in dem besagten Zeitraum wahrgenommen haben werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter der Tel.: 04791-3070 zu melden.

Ritterhude

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstagnachmittag kam es auf der Oslebshauser Landstraße in Ritterhude zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der 62jährige Fahrzeugführer übersah beim Abbiegen einen 25jährigen Fahrradfahrer, welcher durch den Zusammenstoß stürzte und leicht verletzt wurde. Der Fahrradfahrer musste für eine weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl das Fahrrad als auch der PKW werden beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 2500EUR.

