POL-VER: Ladendiebe rangeln mit Passant ++ Feuer in Wohnhaus - Ursache noch unklar ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der B74 ++

Ladendiebe rangeln mit Passant

Osterholz-Scharmbeck. Drei Täter stahlen ersten Erkenntnissen zufolge am Dienstagabend Lebensmittel aus einem Discounter in der Pennigbütteler Straße und wollten mit dem Diebesgut flüchten. Ein 22-jähriger Passant versuchte die Täter nach Hinweis eines 22-jährigen Marktmitarbeiters zu stoppen und geriet mit zwei Tätern in eine handfeste Rangelei. Der 22-jährige Passant verletzte sich dabei leicht. Ein 16-jähriger Täter wurde gestoppt aber verletzte sich ebenfalls leicht. Die beiden Mittäter konnten flüchten. Zwei aufgefundene Rucksäcke enthielten Lebensmittel, bei denen es sich um mutmaßliches Diebesgut handelt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern derzeit an.

Feuer in Wohnhaus - Ursache noch unklar

Lilienthal. Aus unbekannter Ursache kam es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Jan-Reiners-Weg. Ein 32-jähriger Bewohner begann ersten Informationen zufolge mit den Löscharbeiten von außen bis die Feuerwehren am Brandort eintrafen. Die Freiwilligen Feuerwehren Lilienthal/Falkenberg, Worphausen und St. Jürgen übernahmen den Löscheinsatz und konnten ein Übergreifen des Feuers im Obergeschoss des Hauses auf das ganze Haus oder die Umgebung verhindern. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache des Feuers dauern derzeit an.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B74

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Donnerstagabend auf der B 74 an der Kreuzung zur Ritterhuder Straße. Rettungskräfte brachten drei Personen in umliegende Krankenhäuse. Ein 53-Jähriger zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, zwei Personen im Alter von 24 und 81 Jahren verletzten sich leicht. Drei Pkw waren in den Unfall mit rund 60.000 Euro Sachschaden involviert.

Ersten Informationen zufolge soll der 53-Jährige in einem Renault auf der B74 in Richtung Hambergen über die Kreuzung in Höhe der Ritterhuder Straße trotz einer rotzeigenden Ampel gefahren sein. Dabei soll es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 24-Jährigen in einem Mercedes gekommen sein, der gerade linksabbiegen wollte. Im weiteren Verlauf kommt es zum Zusammenstoß mit einem VW einer 81-Jährigen, die aus Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck kam aber verkehrsbedingt halten musste.

Die Freiwillige Feuerwehr Osterholz, das Technische Hilfswerk und die Landesstraßenmeisterei aus Hagen waren ebenfalls vor Ort im Einsatz. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen der Polizei Osterholz zum Verkehrsunfall dauern an. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungen durchgeführt, um das Unfallgeschehen aufzuklären. Die Arbeiten an der Stelle haben mehrere Stunden angedauert, während derer die B74 voll gesperrt werden musste.

