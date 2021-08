Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Scheibe beschädigt und Rucksack aus Pkw gestohlen

Landkreis Osterholz (ots)

Worpswede. Bislang unbekannte Täter beschädigten am Mittwochabend eine Scheibe eines Audi Q5, der auf im Fritz-Overbeck-Weg auf einem Friedhofparkplatz abgestellt war. In einem kurzen Zeitraum von wenigen Minuten verübten die Täter ersten Informationen zufolge die Tat und stahlen einen Rucksack aus dem Innenraum des Audi. Der Rucksack wurde ohne Geldbörse und weitere Beutestücke in einem nahegelegenen Feld aufgefunden. Die Täter entkamen unerkannt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

