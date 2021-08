Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Frau nach Verkehrsunfall verstorben - LKW prallt gegen PKW

Landkreis Verden (ots)

Achim. Ein 80-jährige Frau aus Bremen kam am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Die Frau war mit einem Honda im Alten Heerweg unterwegs, als sie ersten Erkenntnissen zufolge auf die Borsteler Hauptstraße fuhr. Dabei übersah sie scheinbar einen bevorrechtigten LKW. Der 33-jährige Fahrer des Lkws war zu dem Zeitpunkt auf der Borsteler Hauptstraße in Fahrtrichtung Bassen unterwegs und konnte nach ersten Informationen nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass er mit dem Honda zusammenprallte. Die Frau wurde bei dem Unfall in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Achim mit schwerem Gerät befreit werden. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort, kam jedoch nicht zum Einsatz. Rettungskräfte brachten die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dennoch verstarb die 80-Jährige noch am selben Tag. Der 33-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen der Polizei Achim zur Ursache des Unfalles dauern derzeit an. Am Unfallort wurde eine umfangreiche Aufnahme des Geschehens durchgeführt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Verden ein Gutachter hinzugezogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden zur weiteren Untersuchung sichergestellt und abgeschleppt. Die untere Wasserbehörde und der Bauhof der Stadt Achim waren ebenfalls vor Ort im Einsatz. Während der Maßnahmen musste der Verkehr umgeleitet werden, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell