Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebe hebeln Terrassentür auf ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Pkw bei Wendemanöver übersehen ++ Pkw prallt mit Kind zusammen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Diebe hebeln Terrassentür auf

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter hebelten am Dienstag zwischen dem 11:00 Uhr und 14:00 Uhr eine Terrassentür eines Wohnhauses in der Bremer Heerstraße auf, durchsuchten die Räumlichkeiten nach geeigneter Beute und flüchteten anschließend unerkannt. Ob sie etwas gestohlen haben, wird derzeit geprüft. Der Sachschaden kann daher noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei Osterholz bittet unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung.

Einbruch in Wohnhaus

Schwanewede. Zwischen kurz vor 14:00 Uhr und kurz nach 16:00 Uhr brachen unbekannte Täter am Dienstag in eine Doppelhaushälfte ein. Nachdem die Täter scheinbar durch eine Terrassentür in das Haus gelangt waren, durchsuchten sie die Räume nach möglichem Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, wird derzeit geprüft. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen werden von der Polizei Osterholz unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände in der Umgebung gebeten.

Pkw bei Wendemanöver übersehen

Grasberg. Ein 64-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr am Dienstagvormittag in der Wörpedorfer Straße und wendete ersten Informationen zufolge an einer Haltestelle. Dabei übersah er scheinbar eine 25-Jährige in einem Mitsubishi, die aus Richtung Grasberg ebenfalls in der Wörpedorfer Straße unterwegs war. Nachdem beide Fahrzeuge aufeinanderprallten, musste der Mitsubishi abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Die 25-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Pkw prallt mit Kind zusammen

Osterholz-Scharmbeck. Ein 52-jähriger Fahrer eines Hyundai kollidierte am Dienstagabend in der Amselstraße, Ecke Drosselstraße mit einem Kind auf einem Fahrrad. Das Kind soll ersten Informationen zufolge die Amselstraße überquert haben, ohne auf den Verkehr zu achten. Es verletzte sich ersten Vermutungen zufolge leicht und verließ die Unfallstelle auf dem Fahrrad. Die hinzugerufene Polizei Osterholz konnte das Kind ebenfalls nicht mehr ausfindig machen. Die Polizei bittet nun die Eltern des Kindes oder mögliche Zeugen, sich mit den Beamtinnen und Beamten in Osterholz-Scharmbeck unter 04791/3070 in Verbindung zu setzen. Der Sachschaden wird mit rund 500 Euro beziffert.

