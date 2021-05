Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Norf (ots)

In der Zeit von Montag bis Donnerstag (24./27.05.) hebelten Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus an der Weserstraße eine Wohnungstür im Erdgeschoss auf. Nachdem die Einbrecher die Zimmer erfolglos nach Diebesgut durchsucht hatten, flüchteten sie offenbar über den Balkon. Das Kriminalkommissariat 14 bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von "Profis" verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Schon einfache Maßnahmen können helfen, einen Einbruch zu verhindern. Die Polizei informiert kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder auf der Homepage der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

