Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin weiterhin vermisst - Polizei bittet dringend um die Mithilfe der Bevölkerung!

Meerbusch, Rhein-Kreis Neuss (ots)

Wir veröffentlichten am 23.05.2021 - 16:32 Uhr - eine Vermisstenfahndung nach der 85-jährigen Anna Margarete K.(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4922618). Die demenzkranke Seniorin verließ nach derzeitigen Erkenntnissen ihre Anschrift "Am Wasserturm" in Meerbusch am Samstagnachmittag (22.05.) und kehrte bislang nicht zurück.

Auch neuerliche Suchmaßnahmen mit Hubschrauber und Spürhunden ergaben bisher keine Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten. Die Polizei fahndet weiterhin mit starken Kräften nach "Anni" und bittet nochmals um die Mithilfe der Bevölkerung.

Die 85-Jährige hat kurze graue Haare, trägt eine graue Jeans sowie einen grauen Pullover mit weißen Streifen, eine beige Strickjacke und eine Brille. Die Seniorin könnte sich mittlerweile in hilfloser Lage befinden und orientierungslos sein.

Ein Foto der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/meerbusch-vermisste-seniorin

Wer die vermisste Anna Margarete K. entdeckt oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich über den Notruf 110 oder die Rufnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Ersten Hinweisen, dass sich die Seniorin auch möglicherweise in Wesel aufhalten könnte, haben sich bislang nicht bestätigt. Die Polizei geht allen Hinweisen nach. Bitte halten Sie weiterhin die Augen auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell