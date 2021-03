Polizei Dortmund

POL-DO: Auto prallt in Pflug eines Taktors - Mann aus Schwerte schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0286

Am frühen Freitagabend (12.3.) hat sich ein Autofahrer aus Schwerte bei einem Verkehrsunfall auf der B 236 schwer verletzt. Der Mann prallte in den angehängten Pflug eines Traktors, der in Fahrtrichtung Schwerte unterwegs war.

Gegen 19:45 Uhr war ein 37-jähriger Schwerter in seinem Peugeot auf der B 236 in unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Dortmund-Hörde entdeckte er nach eigenen Angaben plötzlich einen Traktor samt angehängten Pflug eines 36-Jährigen aus Nottuln. Das landwirtschaftliche Gespann befand sich zu diesem Zeitpunkt verbotswidrig auf der Bundesstraße. Bei dem Manöver auszuweichen, verlor der Peugeotfahrer offenbar die Kontrolle über seinen Wagen. Er fuhr zunächst nach links und schleuderte dann aber nach rechts und prallte von hinten in den Pflug vor ihm.

Bei dem Unfall verletzte sich der Autofahrer schwer, ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Es kam nur zu leichten Verkehrsstörungen, denn Polizeibeamte leiteten an der Ausfahrt Dortmund-Schüren den Verkehr ab.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell