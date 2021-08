Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Uhr an Schule beschädigt

Landkreis Verden (ots)

Dörverden. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Uhr an der Grundschulde in der Straße "Zum Sportplatz" zwischen vergangenem Donnerstag, 05.08.2021, und Montagmorgen. Die Täter flüchteten unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

