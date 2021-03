Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Nach Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Rheinau (ots)

Das eine 64-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste, ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwoch. Die Radfahrerin stieß gegen 14:15 Uhr mit einem Peugeot zusammen, als dessen 55-jähriger Fahrer von der Bahnhofstraße in die Hauptstraße einbiegen wollte. Die Umstände des Unfallhergangs sind nach bisherigem Ermittlungsstand noch nicht vollständig geklärt, weshalb nun auf die Aussagen möglicher Zeugen gehofft wird. Wahrscheinlich kam es zu dem Unfall, als beide Verkehrsteilnehmer gleichzeitig in die Kreuzung einfuhren. Beamte des Polizeipostens Rheinau haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07844 91149-0 entgegen.

/bp

