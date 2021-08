Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebin flüchtet über Balkon ++ Einbruch in Wohnung ++ Farbschmierereien an Skateranlage ++ Auf Stauende aufgefahren ++

Landkreis Verden (ots)

Diebin flüchtet über Balkon

Achim. Eine bislang unbekannte Täterin entkam am Donnerstag gegen 14:30 Uhr unerkannt von einem Diebstahl in der Danziger Straße. Die Frau war ersten Informationen zufolge in das Haus einer 88-Jährigen gelangt, als diese zur Haustür kam. Währenddessen soll die Diebin durch eine zweite, offene Tür in das Wohnhaus gelangt sein und Schmuck gestohlen haben. Als die Täterin von der 88-Jährigen entdeckt wurde, sprang die Diebin von einem Balkon und flüchtete zu Fuß. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Frau und ihrem Fluchtweg geben können und bittet, sich dazu mit der Polizei Achim unter 04202/9960 in Verbindung zu setzen. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

Einbruch in Wohnung

Verden. Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Donnerstagabend in eine Wohnung in der Dettingenstraße ein. Esten Informationen zufolge dürften die Diebe ein Fenster aufgedrückt haben, um anschließend die Räumlichkeiten nach geeignetem Diebesgut zu durchsuchen und unter anderem mit einem Smartphone in unbekannte Richtung zu flüchten. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Zeugen werden von der Polizei Verden unter 04231/8060 um Hinweise auf die Täter oder verdächtige Umstände in der Nähe gebeten.

Farbschmierereien an Skateranlage

Oyten. Bislang unbekannte Täter brachten zwischen dem 06.08.2021, Freitag, und Donnerstagnachmittag politisch motivierte Schmierereien wie zum Beispiel Hakenkreuze an der Skateranlage in der Stader Staße auf und flüchteten. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unter 04202/9960 um Hinweise auf die möglichen Verursacher an die Polizei in Achim.

Auf Stauende aufgefahren

Achim/A27. Ein 19-jähriger Fahrer eines Sprinters fuhr am Mittwochmittag auf einen LKW eines 57-Jährigen am Stauende auf der A27 zwischen dem Bremer Kreuz und Achim-Nord in Fahrtrichtung Hannover auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Glücklicherweise verletzte sich bei dem Aufprall niemand.

Pkw übersehen

Oyten. Ein 47-jähriger Fahrer eines VW fuhr am Donnerstagnachmittag von der Bertholt-Brecht-Straße nach links auf die Straße "Am Triften" und übersah dabei scheinbar einen Hyundai eines 53-Jährigen, die gerade auf der Straße "Am Triften" unterwegs war. Bei dem Aufprall der beiden Pkw verletzte sich eine 62-jährige Insassin des Hyundai leicht. Der Sachschaden wird mit mehr als 8.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell