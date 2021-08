Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung von 14.08.2021

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Am Freitag, dem 13.08.2021, um 13:55 Uhr, kam ein 38-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf einem unbefestigten Weg an der Waakhauser Straße in Worpswede von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Am Freitag, dem 13.08.2021, befuhr ein 89-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Schwaneweder Straße von der Innenstadt kommend. Als er von der Schwaneweder Straße nach rechts in die Straße Am Pumpelberg einbog, übersah er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten E-Scooterfahrer. Der 63-jährige E-Scooterfahrer wird dabei leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Bereich Autobahnpolizei

Ablenkungskontrolle durch Beamte der Autobahnpolizei. Am 13.08.2021 wurden durch Beamte der Autobahnpolizei mehrere Verstöße gegen das Bedienen von Mobilfunkgeräten während es Führens eines Kraftfahrzeuges festgestellt. Diese daraus resultierende Ablenkung führt häufig zu Verkehrsunfällen mit teils schwerwiegenden Folgen, weswegen der Verstoß mit bis zu 100 Euro und einem Punkt im Verkehrsregister in Flensburg geahndet wird.

Pkw gerät ins Schleudern.

A27, Fahrtrichtung Cuxhaven. Am 13.08.2021, gegen 11:00 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall auf der A27. Aufgrund des Fahrmanövers eines bisher unbekannten Fahrzeugführers, muss der Geschädigte stark bremsen um ein Auffahren zu verhindern, kommt daraufhin ins Schleudern und prallt mit seinem Pkw in die Außenschutzplanke. Der Fahrzeugführer bleibt zum Glück unverletzt. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang oder dem bisher unbekannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/945990 zu melden.

Bereich Achim

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln. In den frühen Morgenstunden des 14.08.2021 kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen PKW, welcher im Ortskern von Oyten unterwegs war. Bei dem Fahrzeugführer aus Oyten konnten Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Eine weitere Überprüfung mittels Vortest verlief positiv für eine Beeinflussung. Dem nunmehr Betroffenen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Am 13.08.2021 beschädigt ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer eine metallene Tür zu einem Stromverteilerkasten, innerhalb der Tiefgarage der Marktpassage Achim. Hiernach entfernt sich der Fahrzeugführer, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Aufgrund dessen wurde ein Strafverfahren bezüglich unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell