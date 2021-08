Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin nach Vorfahrtsmissachtung - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (06.08.2021) ist es um 10:20 Uhr im Einmündungsbereich der Wilhelmstraße/ Pommernstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bog ein unbekannter Fahrzeugführer von der Pommernstraße nach links in die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung "Liether Moor" ein. Dabei kollidierte er mit einer Fahrradfahrerin aus Heist. Die 20 Jährige war mit ihrem Fahrrad auf dem linken Radweg der Wilhelmstraße in Richtung "Liether Moor" unterwegs und hatte an dieser Einmündung Vorfahrt.

Der Fahrzeugführer, der den Unfall bemerkt haben dürfte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zu dem Fahrzeug selbst können keine Angaben getätigt werden. Der Fahrzeugführer wird als männlich und mit kurzen Haaren beschrieben.

Die verletzte Fahrradfahrerin begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung.

Zu Sachschäden an den Fahrzeugen liegen keine Hinweise vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell