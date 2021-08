Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (Kreis Stormarn) - Einbruch in Tabakwarengeschäft

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (07.08.2021) ist es in der Eichholzkoppel in Tangstedt zu einem Einbruch in das dortige Tabak- und Schreibwarengeschäft gekommen, zu dem die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht.

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Geschäft und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten.

Beamte der Polizeistation Henstedt-Ulzburg nahmen Samstagmorgen eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen, die in der Tatnacht Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Geschäfts beobachtet haben.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell