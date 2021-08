Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 28-Jähriger verstirbt bei Unfall in Dörverdener Straße ++ Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht ++ Ermittlungen nach Diebstählen aufgenommen ++ Brand eines Mähdreschers ++

28-Jähriger verstirbt bei Unfall in Dörverdener Straße

Dörverden/Westen. Ein 28-jähriger Fahrer eines Audi verunglückte am Sonntagabend in der Dörverdener Straße bei einem Unfall und verstarb. Der Mann war ersten Erkenntnissen zufolge in Fahrtrichtung Westen aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Die Freiwilligen Feuerwehren Dörverden, Stedorf, Westen und Hülsen befreiten den Mann mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug. Dennoch verstarb der Mann nach dem Aufprall. Die Unfallaufnahme der Polizei Verden/Osterholz und die folgenden Arbeiten an der Unfallstelle dauerten mehrere Stunden an. Die Dörverdener Straße (K15) musste in dieser Zeit voll gesperrt werden, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Audi erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache und dem Geschehen dauern derzeit an.

Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Verden. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagmittag und dem späten Sonntagabend in der Salzstraße in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter auf den Balkon einer Hochparterrewohnung und hebelten die Tür auf, um die Räume anschließend nach geeigneter Beute zu durchsuchen. Mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort eine umfangreiche Spurensuche durchgeführt. Die Auswertung dauert derzeit an. Die Beamten/-innen bitten mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges in der Nähe beobachtet haben, unter 04231/8060 um Hinweise.

Ermittlungen nach Diebstählen aufgenommen

Walsrode/Langwedel/A27. Nach ersten Erkenntnissen gelangten Diebe auf bislang unbekannte Weise an Taschen in zwei Fahrzeugen, die zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen auf dem Parkplatz Hamwiede bei Walsrode und der Rastanlage Goldbach bei Langwedel abgestellt waren. Die Beamten/-innen der Autobahnpolizei Langwedel nahmen gleich zwei Anzeigen entgegen, bei denen unbekannte Täter in die Fahrzeuge gelangten, während die Fahrer im Transportraum oder der Fahrerkabine schliefen. Auf dem Parkplatz Hamwiede stahlen die Diebe mehrere Taschen aus einem Transporter und die Geschädigten stellten den Diebstahl am nächsten Morgen fest. Während ein 49-Jähriger an der Rastanlage Goldbach bei Langwedel in der Fahrerkabine eines Sattelzuges schlief, wurde er ersten Informationen zufolge von zwei unbekannten Tätern geweckt, die gerade eine Tasche aus dem Fahrzeug stahlen. Sie flüchteten unerkannt mit der Beute. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob dieselben Täter an den unterschiedlichen Parkplätzen unterwegs waren. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht haben, werden unter 04232/945990 um Hinweise an die Beamten/-innen der Autobahnpolizei Langwedel gebeten.

Brand eines Mähdreschers

Oyten/Bassen. In der Straße Köbens geriet ein Mähdrescher bei Feldarbeiten am Sonntagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der 70-jährige Fahrer stellte den entstehenden Brand ersten Erkenntnissen zufolge während der Mäharbeiten fest, zog sich aber glücklicherweise keine Verletzungen zu. Die Freiwillige Feuerwehr Oyten konnte das Feuer löschen. Die Arbeitsmaschine brannte dennoch komplett aus. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro. Beamte der Polizei Achim haben die Ermittlungen zur noch unbekannten Ursache des Feuers aufgenommen.

Motorradfahrer verletzt sich schwer bei Sturz

Achim. Ein 46-jähriger Fahrer eines Motorrades verletzte sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in der Obernstraße schwer. Der Mann übersah ersten Informationen zufolge einen Honda eines 75-Jährigen vor sich, der verkehrsbedingt bremsen musste. Der 46-Jährige stürzte demnach beim Versuch, auszuweichen und rutschte unter den Honda. Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Pkw berührt Pedelec-Fahrer bei Überholmanöver

Achim. Ein 71-Jähriger auf einem Pedelec verletzte sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in der Straße Specken in Fahrtrichtung Breite Straße leicht. Ein 42-jähriger Fahrer eines Peugeot war ersten Informationen zufolge in der gleichen Richtung unterwegs und wollte den 71-Jährigen überholen. Dabei berührte er jedoch nach bisherigen Erkenntnissen das Pedelec des 71-Jährigen, sodass dieser stürzte und sich leicht verletzte.

