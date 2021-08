Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pkw übersehen ++ Falsche Polizeibeamte ohne Erfolg ++

Landkreis Osterholz (ots)

Pkw übersehen

Lilienthal. Eine 21-jährige Fahrerin eines Suzuki zog sich am Montag bei einem Unfall in der Torneestraße leichte Verletzungen zu. Am frühen Abend hatte sie scheinbar einen Honda einer 66-Jährigen übersehen, die gerade nach links in der Lilienthaler Allee abbiegen wollte und abbremste. Die 21-Jährige fuhr auf den Honda auf. Dabei entstand ein vierstelliger Sachschaden.

Falsche Polizeibeamte ohne Erfolg

Hambergen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Bank verhinderte am vergangenen Freitag einen Betrug falscher Polizeibeamter. Betrüger hatten eine 68-Jährige zuvor angerufen und einen angeblichen, schweren Unfall der Tochter vorgespielt, bei dem mehrere Personen gestorben seien. Da die Tochter den Unfall verursacht habe, könne die 68-Jährige eine Haft nur durch Zahlung einer fünfstelligen Summe verhindern. Nachdem die Frau bei der Bank eine Geldauszahlung veranlassen wollte, wurde der Mitarbeiter der Bank stutzig. Die 68-Jährige nahm daraufhin Kontakt mit ihrer Tochter auf und stellte den Betrug fest, der anschließend bei der Polizei angezeigt wurde. Die Ermittlungen der echten Polizei Osterholz dauern derweil an.

Die Betroffenen solcher Anrufe werden von den Betrügern immer wieder in plötzliche Angst um ihre Angehörigen versetzt und durch angeblich sofort notwendige Handlungen unter Stress gesetzt. Die Polizei oder Staatsanwaltschaft gehen so nicht vor und stellen auch nicht derlei Forderungen. Betroffene sollten Telefonate unterbrechen, um sich dem Druck der Täter zu entziehen. Anschließend sollten die Angehörigen kontaktiert werden, die angeblich in einer Notlage sind, die Rufnummer der Polizeidienststelle aus dem Telefonbuch gesucht und angerufen werden. Schildern Sie die Situation und fragen, ob die Situation der Wahrheit entspricht. Außenstehende, die Sorge haben, dass eine Person in eine solche Situation geraten ist, sollten die Menschen in jedem Fall ansprechen und ihre Sorge äußern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell