Polizei Paderborn

POL-PB: Dieb wehrt sich und flüchtet - Strafverfahren gegen 34-Jährigen

Paderborn (ots)

(CK) - Am Dienstagmittag (11.05., 13.00 Uhr) wurde eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes an der Jahnstraße auf einen Mann aufmerksam, der sich in dem Geschäft aufhielt und sich verdächtig verhielt. Der Mann war der Verkäuferin bekannt, da er bereits als Ladendieb in Erscheinung getreten war und ein Hausverbot für den Markt hatte.

Als der Tatverdächtige an der Kasse lediglich einen Artikel bezahlte und der Verdacht bestand, dass er weitere unbezahlte Teile mit sich führte, folgte ihm die 49-jährige Mitarbeiterin auf den Parkplatz des Marktes und forderte ihn auf, stehenzubleiben. Als er das nicht tat, hielt sie ihn fest, woraufhin sich der Beschuldigte körperlich zur Wehr setzte. Bei dieser Rangelei verlor der Mann seine Jacke und weitere Kleidungsstücke. Weiterhin fielen der Beschuldigte und die Mitarbeiterin zu Boden.

Schließlich gelang dem Mann dennoch die Flucht in Richtung Riemekestraße. Das Diebesgut und seine Oberbekleidung ließ er zurück. Auch ein von ihm mitgeführtes Mountainbike verblieb auf dem Parkplatz vor dem Markt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige, der von der Mitarbeiterin sehr gut beschrieben werden konnte, kurze Zeit später noch in der Nähe des Tatorts angetroffen werden.

Es handelt sich um einen amtsbekannten 34-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

Bei seinem Antreffen war der Mann einem Damenfahrrad unterwegs. Dieses Rad wurde genauso wie das Mountainbike, das er am Einkaufsmarkt zurückgelassen hatte, sichergestellt, da der Verdacht bestand, dass beide aus Straftaten stammen. Auch ein Teppichmesser, welches der Beschuldigte in seiner Jackentasche mit sich führte, verblieb bei der Polizei.

Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Räuberischen Diebstahls, Diebstahls mit Waffen sowie Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell