Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Richtungstafeln an Autobahnausfahrt beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Drei Richtungstafeln (rote Pfeile nach rechts) wurden am Samstag, 12.09.2020 gegen 16.00 Uhr auf der Ausfahrt Efringen-Kirchen beschädigt. Vermutlich ein schwarzer Porsche Cayenne mit Schweizer Zulassung verließ die Autobahn an der Ausfahrt und kam wegen überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er drei Hinweistafeln und schleuderte anschließend über die Grünfläche der Ausfahrt, kollidierte dort mit einem Erdhügel und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Fahrzeug müsste auf der linken Seite Eindellungen sowie Kratzer im Bereich der vorderen und hinteren Tür haben. Durch den Aufprall auf den Erdhügel müsste das Fahrzeug an der linken Frontschürze beschädigt sein. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 1000 Euro belaufen. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Weil am Rhein unter 07621 98000 zu melden.

