Polizei Paderborn

POL-PB: Ermittlungen nach Brand im Mehrfamilienhaus

Paderborn (ots)

(mb) Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses an der Riemekestraße am Samstag hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen eine 19-jährige Bewohnerin aufgenommen. Auslöser des Feuers war vermutlich der Betrieb eines elektrischen Anzünders für Shisha-Kohle. Bei dem Feuer ist Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro entstanden. Einige Wohnungen des Hauses sind zurzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Erstmeldung zum Brand: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4910363

