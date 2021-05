Polizei Paderborn

POL-PB: Wieder Mülltonnen in der Stadtheide abgebrannt

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Dienstag sind in der Stadtheide erneut mindestens zehn Mülltonnen in Brand gesetzt worden.

Gegen 00.10 Uhr wurden die ersten Brände am Norderneyer Weg gemeldet. Entlang der Straße brannten mehrere Papiermülltonnen, die zur Abfuhr an der Straße standen. Im Laufe der Nacht wurden weitere Brände vom Bayernweg, Schleswiger Weg und Ingolstädter Weg gemeldet. Einige Tonnen wurden völlig zerstört, andere blieben unbeschädigt. Bereits vorletzte Woche hatten unbekannte Täter Mülltonnen in der Stadtheide entzündet (Polizeibericht vom 29.04.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4902903)

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen. In akuten Situationen sollte bei verdächtigen Beobachtungen sofort der Polizei-Notruf 110 gewählt werden.

