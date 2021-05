Polizei Paderborn

POL-PB: Vollbremsung mit Bus wegen Fußgänger - Fahrgast verletzt

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) Bei der Vollbremsung eines Linienbusses wegen eines querenden Fußgängers auf der Schlossstraße hat sich ein Fahrgast am Montag Verletzungen zugezogen.

Ein 66-jähriger Mann hatte sein Auto gegen 15:50 Uhr an der Schlossstraße geparkt und überquerte die Straße als Fußgänger. Laut seinen Angaben hatte er etwas vergessen, drehte auf der Straße um und ging zum Auto zurück. Um eine Kollision mit dem Fußgänger zu vermeiden, musste ein in Richtung Schloss fahrender Busfahrer (55) eine Vollbremsung durchführen. Ein 58-jähriger Fahrgast, der an der nächsten Haltestelle aussteigen wollte, war bereits aufgestanden und auf dem Weg zur Tür, als ihn die heftige Bremsung von den Beinen riss und er im Gang stürzte. Eine 52-jährige Frau fiel noch auf ihn. Während die Frau unverletzt blieb, zog sich der 58-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

