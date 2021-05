Polizei Paderborn

POL-PB: Alkoholisiert und zu schnell - Alleinunfall fordert zwei Schwerverletzte

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mb) Zwei Schwerverletzte, ein Mercedes-Kombi mit Totalschaden, drei teils stark beschädigte Mauern und Zäune sowie zerstörte Verkehrseinrichtungen sind die Bilanz eines Alleinunfall am späten Sonntagabend.

Laut Ermittlungen der Polizei und der gesicherten Unfallspuren fuhr ein 29-jähriger Mercedesfahrer mit einem 30-jährigen Beifahrer gegen 22.45 Uhr auf der Helmerner Straße (L754) von Helmern nach Haaren. Am Ortseingang verlor der Fahrer vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den C-Klasse-Kombi. Im Bereich der Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer Mauer. Der Wagen driftete weiter und prallte gegen eine weitere Mauer und einen Zaun. Dann schleuderte der Mercedes rückwärts in einer Hofzufahrt gegen eine Mauer. Das Auto blieb völlig zerstört stehen. Die Unfallstrecke zieht sich über 200 Meter. Beide Insassen erlitten schwere Verletzungen . Anwohner hatten die Unfallgeräusche gehört und den Rettungsdienst alarmiert. Die Feuerwehr rückte aus, da zunächst auch von eingeklemmten Personen ausgegangen wurde. Die Insassen hatten sich über die Beifahrerseite selbst aus dem Autowrack befreien können. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Da der Autofahrer unter Alkoholeinwirkung stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Wegen Verstoßes gegen die Corona-bedingte Ausgangssperre laufen Anzeigen gegen Fahrer und Beifahrer.

