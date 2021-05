Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer und Fußgängerin bei Verkehrsunfällen verletzt

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Am Sonntagnachmittag sind bei Verkehrsunfällen zwei Radfahrer leicht und eine 16-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden.

Um 14:45 Uhr fuhr ein 25-jähriger Radfahrer auf der Straße Am Steintor zur Langestraße stadteinwärts. Ihm kam ein 41-jähriger Kiafahrer entgegen, der nicht auf den Radfahrer achtete und nach links in die Straße An der Burg abbog. Der Radler versuchte dem Auto auszuweichen und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Auf der Detmolder Straße hielt gegen 18:10 Uhr ein in Richtung Schlangen fahrender Linienbus an der Haltestelle Heideweg in Höhe der Von-Ketteler-Straße. Mehrere Fahrgäste stiegen aus - darunter eine 16-jährige, die laut Zeugenaussagen durchweg auf ihr Handy schaute. Das Mädchen trat hinter dem Bus auf die Straße und hatte dabei nur ihr Smartphone im Blick. Ein hinter dem Bus wartender Autofahrer erkannte die gefährliche Situation, als sich ein Auto aus Richtung Schlangen näherte. Der Zeuge hupte noch, um zu warnen. Das Mädchen wurde von dem Mercedes erfasst, mit dem eine 21-jährige Frau in Richtung Paderborn fuhr. Die Fußgängerin flog über die Motorhaube und prallte mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Autos. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht werden.

Ein 64- jähriger Radfahrer fuhr gegen 19:00 Uhr auf der Bleichstraße zur Detmolder Straße. An der Einmündung geriet er an die Bordsteinkante und stürzte. Er schlug mit seinem ungeschützten Kopf auf und zog sich Verletzungen zu. Auch der verletzte Radfahrer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

