Polizei Paderborn

POL-PB: 2 leicht Verletzte nach Auffahrunfall

Paderborn (ots)

Samstag, 08.05.2021, 13:20 Uhr

Paderborn, Elsener Straße

Ein 80jähriger Mann aus Paderborn befuhr die Elsener Straße in Richtung Elsen. Er wollte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und hielt seinen Pkw an, um zunächst einen Radfahrer passieren zu lassen. Ein 49 jähriger Paderborner, der in dieselbe Richtung fuhr, hielt hinter dem ersten Pkw an. Ein weiterer Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, so dass die 20jährige Fahrerin aus Paderborn auf die haltenden Fahrzeuge auffuhr und diese zusammenschob. Bei dem Aufprall wurden der 80jährige sowie der 49jährige Fahrer leicht verletzt. Der 80jährige Paderborner musste mit dem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden.

