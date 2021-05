Polizei Paderborn

POL-PB: Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Delbrück (ots)

Delbrück, Lippstädter Straße / Einmündung Kiliansdamm Samstag, 08.05.2021, 15:20 Uhr

Am Samstag, 08.05.2021, um 15:20 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Delbrücker mit einem blauen Mercedes die Lippstädter Straße aus Richtung Delbrück kommend in Fahrtrichtung Kiliansdamm. Beim Abbiegen nach links in den Kiliansdamm kreuzte er die Fahrlinie eines 69-jährigen Rennradfahrers aus Delbrück, der den Kiliansdamm in Richtung Lippstädter Straße befuhr. Der Rennradfahrer fuhr hierauf gegen die linke Fahrzeugseite des Daimlerchrysler und kam dadurch zu Fall. Er klagte über leichte Schmerzen am Gesäß, er wurde mit dem RTW vorsorglich ins Krankenhaus nach Salzkotten verbracht.

An dem beschädigten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von etwa 550,- EUR.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell