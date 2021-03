POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.03.2021.

Polizei Salzgitter

Täter drangen in die Räume einer Schule ein.

Salzgitter, An der Windmühle, 02.03.21, 17:50 Uhr-03.03.2021, 07:50 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang durch ein Metalltor und hebelten im weiteren Tatverlauf die Tür eines Lagergebäudes der Schule auf.

Die Täter erbeuteten mehrere Computer und verursachten hierdurch einen Schaden von ca. 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Täter scheiterten bei einem Einbruchsversuch.

Salzgitter, Lebenstedt, Swindonstraße, 02.03.2021, 19:00 Uhr-03.03.21, 08:00 Uhr.

Die Täter hatten versucht, mittels eines Steines ein Fenster einer Jugendeinrichtung einzuwerfen. Ein Zutritt in das Gebäude gelang jedoch nicht. Es entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

Versuchte telefonische Betrugsmasche.

Salzgitter, Rabenacker, 03.03.21, 08:15 Uhr.

Salzgitter, Salzkamp, 03.03.21, 11:55 Uhr.

In mindestens zwei Fällen wurde sowohl bei einem 78 als auch 85 Jahre alten Mann versucht, an Bargeld zu gelangen.

Bei dem Sachverhalt im Rabenacker hatte sich ein Anrufer als Polizeibeamter gegenüber dem 85-jährigen Mann ausgegeben und versucht, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Dieses Gespräch wird bereits von der Polizei als versuchter Betrug zur Erlangung von Bargeld gewertet.

Bei dem Sachverhalt im Salzkamp wurde dem angerufenen 78-jährigen Mann von einer Frau ein Bargeldgewinn in Höhe von über 30.000 Euro in Aussicht gestellt. Zuvor sollte der Geschädigte jedoch einen Geldbetrag in niedriger vierstelliger Höhe bezahlen.

In beiden Fällen verhielten sich die Angerufenen vorbildlich und es kam zu keinem Vermögensschaden.

Die Polizei steht ihnen mit Rat und Hilfe zur Seite. Bitte informieren sie uns immer beim Vorliegen solcher Anrufe und reden sie in jedem Fall immer mit Personen ihres Vertrauens über das Gespräch, bevor sie weitere Kontakte mit den Anrufern haben. Händigen sie niemals Bargeld an Fremde aus.

Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang auf die polizeiliche Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/ oder auf die kostenlose polizeiliche Präventionsberatung in Salzgitter. Bitte vereinbaren sie unter der Telefonnummer 05341/1897-109 einen persönlichen Gesprächstermin.

