Polizei Paderborn

POL-PB: 1 Verletzte nach Missachtung der Vorfahrt

Bad Lippspringe (ots)

Samstag, 08.05.2021, 23:45 Uhr

Bad Lippspringe, Steinbekestraße / Am Steintor

Ein 30jähriger Mann aus Lichtenau befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Steintor. An der Kreuzung mit der Steinbekestraße missachtete er die Vorfahrt einer 54jährigen Frau aus Bad Lippspringe, die die Steinbekestraße in Richtung Antoniusstraße befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Bad Lippspringerin leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell