Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstähle und Sachbeschädigungen an SGV-Wanderheim

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

(mb) Nach einigen Sachbeschädigungen in der Vergangenheit haben Randalierer und Diebe in der letzten Woche erneut an der Luise-Weber-Hütte an der Straße Im Dahle zugeschlagen. Die Polizei hat zwei Strafanzeigen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Freitag (07.05.2021) stellten Vorstandsmitglieder des Salzkottener Wandervereins fest, dass der Schaukasten vor der Vereinshütte eingeschlagen worden war. Auf dem Gelände hinter der Hütte hatten die Täter die Eternit-Bedachung eines Holzlagers zerstört und Brennholz aus dem Lager entwendet. Auf einer Feuerstelle hatten Unberechtigte ein Feuer gemacht. Die Sachbeschädigungen und Diebstähle müssen im Laufe der Woche verübt worden sein. Noch am Freitag reparierten Vereinsmitglieder die Beschädigungen am Holzlager. Als sie am Samstagnachmittag wieder zum Wanderheim kamen, war das Holzlager-Dach schon wieder aufgebrochen und erneut etwa ein halber Raummeter Brennholz entwendet worden. Auf der Feuerstelle qualmte noch ein großer Holzscheit. An beiden Tagen zogen die Vorstandsmitglieder die Polizei hinzu und erstatteten Strafanzeige.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

