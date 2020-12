Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Bahnhofsuhr beschädigt - Bundespolizei sucht weitere Zeugen

Bild-Infos

Download

KlingenthalKlingenthal (ots)

Am Bahnhaltepunkt Klingenthal zerstörten am vergangenen Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr zwei Kinder beide Scheiben der dortigen Bahnhofsuhr durch Steinwürfe. Zwei Jugendliche beobachteten die Tat und deren Aufforderung, damit aufzuhören, wurden mit Steinwürfen in Richtung der Zeugen - ohne diese zu treffen - quittiert. Als die daraufhin informierte Bundespolizei vor Ort eintraf, waren die Verursacher nach Angaben der Zeugen bereits mit einer Bahn 14:11 Uhr in Richtung Zwickau abgefahren.

Beschrieben wurden sie wie folgt. Es soll sich um einen Jungen und ein Mädchen im Alter von etwa 11 bis 12 Jahren handeln. Der Junge habe hellbraune Haare, trug eine dunkelblaue FC Bayern München Mütze sowie einen dunkelblauen Ranzen mit gelb-grünen Reißverschlüssen. Das Mädchen habe rot gefärbte Haare und trug eine helle Jacke mit Camouflage-Muster sowie einen türkisfarbenen Ranzen.

Weitere Zeugen, welche zur Identifizierung der Schadenverursacher beitragen können, werden gebeten, sich zu melden.

Darüber hinaus erfolgte die Sicherung von Videoaufzeichnungen des Zuges, welcher von den Kindern zur Abreise aus Klingenthal genutzt wurde.

Die Höhe des verursachten Sachschadens ist der Bundespolizei bislang nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Bundespolizei Klingenthal, Tel. 037467/2810.

Rückfragen bitte an:

Eckhard Fiedler

Bundespolizeiinspektion Klingenthal

Telefon: 037467-281105 Mobil: 0151/649 748 47

E-Mail: bpoli.klingenthal.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell