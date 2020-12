Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Kinder im Gleisbereich - Lebensgefahr

Langenweißbach/LichtentanneLangenweißbach/Lichtentanne (ots)

Kinder im Gleisbereich führten am vergangenen Wochenende zweimal zu Einsätzen der Bundespolizei im Landkreis Zwickau.

Am vergangenen Freitag sichtete ein Triebfahrzeugführer einer in Richtung Johanngeorgenstadt verkehrenden Erzgebirgsbahn zwischen den Haltepunkten Hartenstein und Fährbrücke mehrere Personen im Nachbargleis. Die informierte Bundespolizei traf anschließend in diesem Bereich auf fünf Mädchen im Alter zwischen 11 und 13 Jahren, die angaben, sich wegen eines verpassten Zuges zur Verkürzung der Wartezeit auf den Weg zur nächsten Station gemacht zu haben.

Am gestrigen Sonntag informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizei über Kinder im Gleisbereich nahe des Haltepunktes Lichtentanne. Dort hatten drei 13-Jährige nach Zeugenangaben Pappschachteln auf die Gleise gelegt und dies als "Challenge" deklariert.

In beiden Fällen, in denen die Bundespolizei wegen bestehender Lebensgefahr unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten - also mit Blaulicht und Martinshorn - anrückte, wurden die Minderjährigen bereits vor Ort belehrt und dann an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Für Züge wurde bis zur Feststellung der Personen das Fahren auf Sicht angeordnet.

Zudem ist beabsichtigt, das Verhalten der Kinder im Rahmen eines Präventionsgespräches zum richtigen Verhalten im Bahnbereich nachzubereiten, um Wiederholungen zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Eckhard Fiedler

Bundespolizeiinspektion Klingenthal

Telefon: 037467-281105 Mobil: 0151/649 748 47

E-Mail: bpoli.klingenthal.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell