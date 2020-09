Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde am Montag zwischen 9:50 Uhr und 11:20 Uhr in ein Wohnhaus in der Königshütter Straße. Bislang unbekannte Täter drangen durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten hochwertigen Schmuck. Anschließend flüchteten Sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt, der Diebstahlschaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Hemsbach, unter der Telefonnummer 06201-71207, oder beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

