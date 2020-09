Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB5/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen - 45.000EUR Sachschaden

BAB5/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kam es gegen 11 Uhr auf der BAB5 zu einem Verkehrsunfall an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren auf der linken Fahrspur der BAB5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Ausfahrt Kronau unterwegs, als sie verkehrsbedingt abbremsen mussten. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu spät und fuhr auf einen Opel-Kleinbus auf. In Folge dessen wurde der Kleinbus auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Drei der vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 45.000EUR.

