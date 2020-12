Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Quarantäne nach Einkauf in Tschechien

JohanngeorgenstadtJohanngeorgenstadt (ots)

Vier Personen aus dem Landkreis Nordsachsen müssen nach einem Kurzaufenthalt in Tschechien in häusliche Quarantäne.

Im Rahmen intensivierter Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten heute Mittag eine Frau im Alter von 47 Jahren und drei Männer im Alter von 17, 18 und 26 Jahren in Johanngeorgenstadt überprüft, nachdem sie die Grenze überschritten hatten. Zusammen waren sie in einem Pkw angereist, um in Tschechien Einkäufe zu tätigen. Damit verstießen sie gegen die Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung.

Das daraufhin informierte zuständige Gesundheitsamt ordnete für die Reisenden sofortige häusliche Quarantäne an.

Zudem hat die Fahrt für die beiden 17- und 18-Jährigen strafrechtliche Konsequenzen. Der Jüngere führte ein Einhandmesser, der Ältere ein Butterflymesser mit sich. Diese Verstöße gegen das Waffengesetz wurden ebenfalls angezeigt und die Gegenstände eingezogen.

