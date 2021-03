Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-A30: Hunderte Paare Schuhe gestohlen

Melle (ots)

In der Nacht zu Freitag ist es auf dem Parkplatz der Autobahnraststätte Grönegau-Nord (Richtungsfahrbahn Rheine) zu einem Ladungsdiebstahl gekommen. Unbekannte schlitzten zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens die Plane eines Lkw-Aufliegers auf und entwendeten von der Ladefläche zahlreiche Kartons mit etwa 800 Paar Schuhen der Marke GANT. Der in der Kabine seines Führerhauses schlafende Lkw-Fahrer bekam von dem Diebstahl nichts mit. Hinweise in der Sache nimmt die Autobahnpolizei Osnabrück unter 0541/327-2415 entgegen.

