Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Versuchter Einbruch in Solarium, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Solarium einzudringen. Zwischen 22:30 Uhr am Samstagabend und 9 Uhr am Sonntagmorgen versuchte sich der Langfinger Zugang zu dem Geschäft in der Rheinstraße zu verschaffen. Die Eingangstür wurde dabei beschädigt und weist nun Aufbruchsspuren auf. Nach bisherigen Feststellungen ist der Unbekannte aber nicht in das Gebäude gelangt. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitte mögliche Zeugen unter der Telefonnummer: 07851 893-0 um Hinweise.

/sch

