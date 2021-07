Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl am Silbersee

Bobenheim-Roxheim (ots)

Bereits am 19.07.2021 kam es am Silbersee in Bobenheim-Roxheim zu einem Diebstahl. Ein 20-jähriger Badegast hielt sich in den Abendstunden zum Schwimmen im See auf. Währenddessen ließ er seinen Rucksack samt Wertsachen auf seinem Liegeplatz zurück. Der unbekannte Dieb nutzte die Gelegenheit und entwendete aus dem Rucksack ein Apple I-Phone 11 im Wert von 600EUR.

Gerade zur Sommerzeit kommt es immer wieder zu Diebstählen zum Nachteil von Badegästen. Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

