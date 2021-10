Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkrich-Nußbach - Brand von Strohballen

Oberkirch (ots)

Am Samstagabend, 18.20 Uhr, meldeten Anwohner über Notruf brennende Strohballen südlich von Nußbach, an dem Feldweg in Richtung Herztal. Trotz des sofortigen Einsatzes der Feuerwehr Oberkirch brannten 80 Strohballen im Wert von über 2000 EUR. Aktuell werden die Strohballen abbrennen gelassen. Zur Brandursache liegen keine Hinweise vor, ein Inbrandsetzen scheint wahrscheinlich. Zeugen werden gebeten, sie telefonisch bei dem Polizeirevier Achern, Telefon 07841 70660 in Verbindung zu setzen.

