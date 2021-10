Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Einen Schaden von ungefähr 1.000 Euro hatte am Freitagmittag eine 25-Jährige zu beklagen, als sie zu ihrem Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Hermann-Dietrich-Straße zwischen dem Finanzamt und dem Amtsgericht zurückkam. Die Frau hatte ihren Honda gegen 13 Uhr nur wenige Minuten dort abgestellt, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer diesen an der hinteren rechten Seite beschädigte und sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

/ae

