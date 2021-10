Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Um mehrere tausend Euro und hochwertige Uhren betrogen, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein Senior ist im Laufe des Donnerstagsmittags um mehrere tausend Euro sowie um mehrere hochwertige Uhren betrogen worden. Unbekannte, darunter ein angeblicher Polizeibeamter, hatten den älteren Herrn offenbar angerufen und behauptet, dass sein Sohn einen schweren Unfall verursacht habe. Im Glauben, den Nachkommen durch Hinterlegung einer Kaution vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren, begab sich der Hochbetagte gegen 14 Uhr in die Rheinstraße. Dort übergab er das Geld und die Wertgegenstände einem bislang unbekannten Mann, der von den Anrufern als Notar oder Rechtsanwalt angekündigt worden sein dürfte. Der Abholer soll etwa 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Außerdem dürfte er dunkle Haare gehabt und eine dunkle Schildkappe, eine dunkle Jacke sowie eine helle Hose getragen haben. Nach der Übergabe wurde der Betrogene misstrauisch, weshalb er seinen Sohn verständigte und letztlich der Betrug aufflog. Von dem verdächtigen Mann, der sich eventuell von einem Taxi in der Rheinstraße oder deren Nahbereich abholen ließ, fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen im Bereich Rheinstraße/Bernhardusplatz geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21 2820 an die Ermittler zu wenden.

Die Polizei rät zur Vorsicht:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt.

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

- Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

- Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

