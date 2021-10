Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zugeschlagen

Lahr (ots)

Nach einer Körperverletzung am Donnerstagabend in der Albert-Schweitzer-Straße haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. Kurz nach 19:30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, da sie Geschrei wahrnahmen. Die alarmierten Streifenbesatzungen konnten daraufhin einen 17-Jährigen in der Seminarstraße antreffen, der zuvor durch einen Bekannten geschlagen worden sein soll. Zu Grunde lag dabei wohl ein Disput um das Fahrrad des Jugendlichen. Die Ermittlungen zur Identität des Tatverdächtigen wurden eingeleitet. Zur medizinischen Versorgung wurde der 17-Jährige in das örtliche Klinikum gebracht.

